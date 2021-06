"Überlastungsprobleme": Verletzungssorgen bei ÖFB-Verteidiger Hinteregger

Österreichs Nationalverteidiger Martin Hinteregger hat sich nach dem Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-EM am Dienstag wegen Adduktorenproblemen einer MR-Untersuchung unterzogen. Über den Grad der Verletzung, und ob ein Einsatz des 29-Jährigen am Samstag in London gegen Italien in Gefahr sein könnte, konnte der ÖFB Dienstagmittag noch keine Auskunft geben. "Wir wissen noch nichts Genaues", sagte Sportwissenschafter Gerhard Zallinger.

Hinteregger habe laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bereits während des 1:0 am Montag im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Ukraine in Bukarest über leichte Beschwerden berichtet. Wenig Sorgen machte man sich im EM-Quartier in Seefeld um Torschütze Christoph Baumgartner, der nach einem Zusammenprall bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste. Der 21-Jährige habe laut Schöttel zwar noch Kopfschmerzen. "Ich gehe aber davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen absolut löst", ergänzte Zallinger.