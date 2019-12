Übeltäter ausgeforscht: Austria findet den Fahnen-Hisser

Die Austria hat am Montagvormittag das Video, das man von Rapid umgehend erhalten hat, ausgewertet. Anhand von Fotos wurde jener Mann ausgeforscht, der beim Derby die verfälschte Reichskriegsfahne am Zaun aufgehängt hat. Es handelt sich dabei um eine Person, die seit der Saison 2012/13 bei der Austria Hausverbot hat. Sie gehört keinem offiziell anerkannten Fanklub an.

Rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn war die Fahne aufgehängt worden. Sie fiel den Austria-Verantwortlichen auf, die umgehend darauf reagierten, indem sie es den Sicherheits-Beamten meldeten. Diese mussten Überzeugungsarbeit leisten und im Austria-Sektor lange auf die Fans einreden. Spät, aber doch - in der 80. Minute - wurde die Fahne abgehängt.