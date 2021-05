U21-EM: Teamchef Gregoritsch ist für Qualifikation optimistisch

Das neuformierte U21-Nationalteam des ÖFB startet am 8. Juni in die EM-Qualifikation. Teamchef Werner Gregoritsch hatte den Kader im März in Spanien erstmals zu einem Trainingslager versammelt und sich dort auch in Testspielen gegen Saudi-Arabien (6:0) und Polen (2:0) von der Qualität der Spieler überzeugt. Nach einem weiteren Test gegen die Slowakei am 4. Juni (Ritzing/19.10 Uhr) wird es vier Tage später in Ried/Innkreis (19.10 Uhr/live ORF Sport +) gegen Estland ernst.

Gregoritsch setzt weiterhin auf den Kader vom März und erhielt Verstärkung durch Yusuf Demir, der damals noch dem Aufgebot des Nationalteams von Franco Foda angehört hatte. "Wenn das so funktioniert, sich alle Spieler auf und neben dem Platz gut verstehen, man zwei Spiele souverän gewinnt und dabei zwölf Tore erzielt, dann gibt es für mich wenig Grund, an dem Team viel zu ändern. Alle Spieler haben meine Erwartungen erfüllt", sagte der Steirer in einer ÖFB-Aussendung vom Dienstag.