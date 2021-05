David gegen Goliat

Insgesamt fünf Erfolge in der Champions League (1968, 1999, 2008), im Cup der Cupsieger (1991) und in der Europa League (2017) stehen bei United auf der Haben-Seite. Nach dem eigenen Selbstverständnis gehört man in die Champions League. Dort schied die Mannschaft um Paul Pogba, Spielmacher Bruno Fernandes und Torjäger Edinson Cavani jedoch gegen Paris Saint-Germain und RB Leipzig bereits nach der Gruppenphase aus. Nach dem Umstieg in die Europa League gelang über Hürden aus Spanien (Real Sociedad, Granada) und Italien (Milan, Roma) der Einzug ins Finale.

Solskjaer will auch Werbung in eigener Sache machen. Dezidiert sprach er vor der Reise in die Hansestadt Danzig die Fortschritte an, die United in den vergangenen Saisonen gemacht habe. Heuer beendete der Klub die Premier League als Zweiter hinter Manchester City. Den Stadtrivalen wolle man künftig angreifen. "Der nächste Schritt für das Team ist, Trophäen zu gewinnen und dann hoffentlich den Champion in der Premier League herauszufordern", betonte der Ex-Stürmer.

Villarreal bäckt in Spanien kleinere Brötchen. Die Saison in La Liga beendete der Klub aus der Kleinstadt nahe Valencia als Siebenter. Mit einem Sieg in der Europa League würde Villarreal einen Startplatz in der kommenden Champions League ergattern. Noch nie gewann das "Submarino Amarillo" (Gelbe U-Boot), wie das Team in Anlehnung an den Beatles-Hit "Yellow Submarine" und die gelben Trikots genannt wird, einen großen Titel. Bisher war in Champions League (2006) und Europa League (dreimal) stets im Halbfinale Endstation. In Spanien durfte der Verein ebenfalls noch keine Trophäe bejubeln.