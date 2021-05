Louis Schaub reist am Donnerstag mit einem Erfolgserlebnis zum EM-Vorbereitungscamp der österreichischen Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf. Der Ex-Rapidler darf sich über die erste Trophäe in seiner Profikarriere freuen: Im Trikot des FC Luzern gewann Schaub das Schweizer Cup-Finale gegen St.Gallen souverän mit 3:1.