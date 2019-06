U-21-EM: Österreich-Deutschland, ein Finale mit Derby-Charakter

Das finale Gruppenmatch bei der U-21-EM gegen Deutschland ist wie ein Lotteriespiel – alles ist möglich in Udine am Sonntag (21 Uhr/live auf ORFeins). Das ÖFB-Team kann mit einer heftigen Niederlage ausscheiden, umgekehrt mit einer Sensation gar noch den Gruppensieg davontragen. „Wir wissen, dass wir einen Sieg brauchen“, bricht Hoffenheim-Legionär Stefan Posch die Rechenaufgabe auf eine einfache Formel herunter. Wenn gleichzeitig die Dänen nicht gegen Serbien gewinnen, lacht Österreich von der Tabellenspitze. Doch alle im ÖFB-Team versichern, keinen Seitenblick zum Parallelspiel zu wagen. „Wir schauen nur auf uns“, so Posch.

Die Chance auf den besten Gruppenzweiten, der ebenfalls ins Halbfinale aufsteigt, ist sehr gering, da in Gruppe C Rumänien und Frankreich nach zwei Spielen je sechs Punkte haben und noch aufeinandertreffen. Wahrscheinlich qualifizieren sich somit beide Teams für das Halbfinale.