Wer überträgt das heutige Champions-League-Spiel? Wo läuft die Europa League – und wo die Conference League? Und welcher Anbieter zeigt eigentlich die österreichische Bundesliga? Der Trend ist eindeutig: Rechte wandern, werden aufgeteilt und neu gebündelt – aber nur selten im Sinne der Zuschauer. Für Fußballfans in Österreich wird es immer schwieriger, den Überblick über die Übertragungen zu behalten. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Ab der Saison 2027/28 wird der Fußball auf den TV-Bildschirmen weiter zersplittert. Dann greifen neue Rechtezyklen für die europäischen Bewerbe, gültig bis inklusive der Saison 2030/31 – und die Karten werden einmal mehr neu gemischt. Ein Überblick:

Champions League in Österreich: Herber Rückschlag für Sky Die Champions League wird weiterhin auf mehrere Anbieter verteilt. Den größten Anteil sichert sich DAZN. Der Streamingdienst zeigt ab 2027/28 nahezu alle Spiele der Königsklasse: 186 Spiele, von den Play-offs über die Ligaphase bis zum Finale. „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Fans das umfassendste und beste Erlebnis bieten“, erklärte Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, in einer Aussendung am Donnerstag. Für Sky bedeutet das einen herben Rückschlag. Der Sender zeigt künftig nur noch das Top-Spiel am Dienstag exklusiv.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JAVIER SORIANO Die Champions League ist künftig auf DAZN

Ein kleiner Trost für Free-TV-Zuschauer bleibt jedoch: Die ganz großen Momente bleiben teilweise frei zugänglich. Puls4 und die Streaming-Plattform JOYN haben sich die Rechte für das Finale der Königsklasse sowie den UEFA-Supercup gesichert.

Europa League: Canal+ sichert sich Exklusiv-Rechte Für Sky kommt es allerdings noch schlimmer: Die bisherigen Rechte an der Europa League gehen verloren. Ab der Saison 2027/28 wird der zweitwichtigste UEFA-Klubbewerb exklusiv bei Canal+ zu sehen sein.

Conference League wechselt Anbieter Auch die Conference League wechselt vollständig den Anbieter. Die Übertragungsrechte liegen künftig ebenfalls bei Canal+. „Für uns ist dies eine Bestätigung von Qualität und Vertrauen, sowie das Versprechen, den Fans weiterhin die größten Fußballemotionen auf höchstem Niveau zu bieten“, wird Yassine Bouzoubaa, CEO von Canal+ Benelux und Zentraleuropa, in einer Aussendung zitiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Elisabeth Mandl Rapid und Co. werden in der Conference League auf Canal+ zu sehen sein