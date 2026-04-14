Fußball-WM: Welche Spiele im ORF und welche bei ServusTV sind
Der TV-Spielplan für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA steht fest. In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV als Rechteinhaber die Übertragungsrechte an der bislang größten Ausgabe des Turniers.
Das Turnier findet von 11. Juni bis 19. Juli statt und umfasst insgesamt 104 Spiele mit 48 teilnehmenden Teams. ServusTV sowie die Streamingplattform ServusTV On übertragen 52 Partien live, darunter am 22. Juni das mit Spannung erwartete Duell zwischen Argentinien und Österreich. Sollte die österreichische Nationalmannschaft aufsteigen, wird auch ein mögliches Sechzehntelfinale mit ÖFB-Beteiligung live gezeigt.
Die weiteren 52 Spiele werden live im ORF zu sehen sein.
Do., 11.06., 21:00 Uhr: Mexiko vs Südafrika – live ORF
Fr., 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs Tschechien – live ORF
Fr., 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs Bosnien Herzegowina – live ORF
Sa., 13.06., 03:00 Uhr: USA vs Paraguay – live ORF
Sa., 13.06., 06:00 Uhr: Australien vs Türkei – live bei ServusTV
Sa., 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs Schweiz – live bei ServusTV
So., 14.06., 00:00 Uhr: Brasilien vs Marokko – live bei ServusTV
So., 14.06., 03:00 Uhr: Haiti vs Schottland – live bei ServusTV
So., 14.06., 19:00 Uhr: Deutschland vs Curacao – live ORF
So., 14.06., 22:00 Uhr: Niederlande vs Japan – live ORF
Mo., 15.06., 01:00 Uhr: Elfenbeinküste vs Ecuador – live ORF
Mo., 15.06., 04:00 Uhr: Schweden vs Tunesien – live ORF
Mo., 15.06., 18:00 Uhr: Spanien vs Kap Verde – live bei ServusTV
Mo., 15.06., 21:00 Uhr: Belgien vs Ägypten – live bei ServusTV
Di., 16.06., 00:00 Uhr: Saudi-Arabien vs Uruguay – live bei ServusTV
Di., 16.06., 03:00 Uhr: Iran vs Neuseeland – live bei ServusTV
Di., 16.06., 21:00 Uhr: Frankreich vs Senegal – live ORF
Mi., 17.06., 00:00 Uhr: Irak vs Norwegen - live ORF
Mi., 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs Algerien – live ORF
Mi., 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs Jordanien – live ORF
Mi., 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs Kongo – live bei ServusTV
Mi., 17.06., 22:00 Uhr: England vs Kroatien – live bei ServusTV
Do., 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs Panama – live bei ServusTV
Do., 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs Kolumbien – live bei ServusTV
Do., 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs Südafrika – live ORF
Do., 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs Bosnien Herzegowina - live ORF
Fr., 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs Katar – live ORF
Fr., 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs Südkorea – live ORF
Fr., 19.06., 21:00 Uhr: USA vs Australien – live bei ServusTV
Sa., 20.06., 00:00 Uhr: Schottland vs Marokko – live bei ServusTV
Sa., 20.06., 02:30 Uhr: Brasilien vs Haiti – live bei ServusTV
Sa., 20.06., 05:00 Uhr: Türkei vs Paraguay – live bei ServusTV
Sa., 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs Schweden – live ORF
Sa., 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs Elfenbeinküste – live ORF
So., 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs Curaçao – live ORF
So., 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs Japan – live ORF
So., 21.06., 18:00 Uhr: Spanien vs Saudi-Arabien – live bei ServusTV
So., 21.06., 21:00 Uhr: Belgien vs Iran – live bei ServusTV
Mo., 22.06., 00:00 Uhr: Uruguay vs Kap Verde – live bei ServusTV
Mo., 22.06., 03:00 Uhr: Neuseeland vs Ägypten – live bei ServusTV
Mo., 22.06.,19:00 Uhr: Argentinien vs Österreich – live bei ServusTV
Mo., 22.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs Irak – live ORF
Di., 23.06., 02:00 Uhr: Norwegen vs Senegal - live ORF
Di., 23.06., 05:00 Uhr: Jordanien vs Algerien – live ORF
Di., 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs Usbekistan – live bei ServusTV
Di., 23.06., 22:00 Uhr: England vs Ghana – live bei ServusTV
Mi., 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs Kroatien – live bei ServusTV
Mi., 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs Kongo – live bei ServusTV
Mi., 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs Kanada - 1st Pick ServusTV
Mi., 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs Katar - 1st Pick ServusTV
Do., 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs Brasilien - 1st Pick ORF
Do., 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs Haiti - 1st Pick ORF
Mi., 24.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs Mexiko - 1st Pick ORF
Mi., 24.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs Südkorea - 1st Pick ORF
Do., 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs Deutschland - 1st Pick ORF
Do., 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs Elfenbeinküste - 1st Pick ORF
Fr., 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs Niederlande - 1st Pick ServusTV
Fr., 25.06., 01:00 Uhr: Japan vs Schweden - 1st Pick ServusTV
Fr., 25.06., 04:00 Uhr: Türkei vs USA - 1st Pick ORF
Fr., 25.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs Australien - 1st Pick ORF
Fr., 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs Frankreich - 1st Pick ServusTV
Fr., 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs Irak - 1st Pick ServusTV
Sa., 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs Spanien - 1st Pick ORF
Sa., 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs Saudi-Arabien - 1st Pick ORF
Sa., 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs Belgien - 1st Pick ORF
Sa., 27 .06., 05:00 Uhr: Ägypten vs Iran - 1st Pick ORF
Sa., 27.06., 23:00 Uhr: Panama vs England - 1st Pick ORF
Sa., 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs Ghana - 1st Pick ORF
So., 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs Portugal - 1st Pick ServusTV
So., 28.06., 01:30 Uhr: Kongo vs Usbekistan - 1st Pick ServusTV
So., 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs Argentinien – live bei ServusTV
So., 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs Österreich – live ORF
So., 28.06., 21:00 Uhr: 1/16-Finale (2.A – 2.B) – live bei ServusTV
Mo., 29.06., 19:00 Uhr: 1/16-Finale (1.C – 2.F) – live bei ORF
Mo., 29.06., 22:30 Uhr: 1/16-Finale (1.E – 3.A/B/C/D/F) - live ORF
Di., 30.06., 03:00 Uhr: 1/16-Finale (1.F – 2.C) – live ORF
Di., 30.06., 19:00 Uhr: 1/16-Finale (2.E – 2.I) – live bei ServusTV
Di., 30.06., 23:00 Uhr: 1/16-Finale (1.I – 3.C/D/F/G/H) – live bei ServusTV
Mi., 01.07., 03:00 Uhr: 1/16-Finale (1.A – 3.C/E/F/H/I) – live bei ServusTV
Mi., 01.07., 18:00 Uhr: 1/16-Finale (1.L – 3.E/H/I/J/K) - live ORF
Mi., 01.07., 22:00 Uhr: 1/16-Finale (1.G – 3.A/E/H/I/J) – live ORF
Do., 02.07., 02:00 Uhr: 1/16-Finale (1.D – 3.B/E/F/I/J) – live ORF
Do., 02.07., 21:00 Uhr: 1/16-Finale (1.H – 2.J) – live bei ServusTV
Fr., 03.07., 01:00 Uhr: 1/16-Finale (2.K – 2.L) – live bei ServusTV
Fr., 03.07., 05:00 Uhr: 1/16-Finale (1.B – 3.E/F/G/I/J) – live bei ServusTV
Fr., 03.07., 20:00 Uhr: 1/16-Finale (2.D – 2.G) - live ORF
Sa., 04.07., 00:00 Uhr: 1/16-Finale (1.J – 2.H) - live ORF
Sa., 04.07., 03:30 Uhr: 1/16-Finale (1.K – 3.D/E/I/J/L) - live ORF
Sa., 04.07., 19:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV
Sa., 04.07., 23:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV
So., 05.07., 22:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF
Mo., 06.07., 02:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF
Mo., 06.07., 21:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV
Di., 07.07., 02:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV
Di., 07.07., 18:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF
Di., 07.07., 22:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF
Do., 09.07. 22:00 Uhr: Viertelfinale – live ORF
Fr., 10.07., 21:00 Uhr: Viertelfinale – live ORF
Sa., 11.07., 23:00 Uhr: Viertelfinale – live bei ServusTV
So., 12.07., 03:00 Uhr: Viertelfinale – live bei ServusTV
Di., 14.07., 21:00 Uhr: Halbfinale - 1st Pick ORF
Mi., 15.07., 21:00 Uhr: Halbfinale – 1st Pick ORF
Sa., 18.07., 23:00 Uhr: Spiel um Platz 3 – live bei ServusTV
So., 19.07., 21:00 Uhr: Finale – live ORF
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