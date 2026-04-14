Fußball

Fußball-WM: Welche Spiele im ORF und welche bei ServusTV sind

In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der bislang größten Fußball-WM.
14.04.2026, 10:22

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Der WM-Pokal

Der TV-Spielplan für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA steht fest. In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV als Rechteinhaber die Übertragungsrechte an der bislang größten Ausgabe des Turniers.

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Das Turnier findet von 11. Juni bis 19. Juli statt und umfasst insgesamt 104 Spiele mit 48 teilnehmenden Teams. ServusTV sowie die Streamingplattform ServusTV On übertragen 52 Partien live, darunter am 22. Juni das mit Spannung erwartete Duell zwischen Argentinien und Österreich. Sollte die österreichische Nationalmannschaft aufsteigen, wird auch ein mögliches Sechzehntelfinale mit ÖFB-Beteiligung live gezeigt.

Die weiteren 52 Spiele werden live im ORF zu sehen sein.

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