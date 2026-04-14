Bewaffneter Überfall: Fußballprofi in Ghana getötet
Der ghanaische Fußballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Überfall auf den Mannschaftsbus seines Klubs Berekum Chelsea F.C. ums Leben gekommen.
Der 20-Jährige befand sich mit seinem Team auf der Rückreise von einem Ligaspiel gegen FC Samartex, als maskierte Täter die Straße blockierten und das Feuer auf den Bus eröffneten.
Während Fahrer, Spieler und Betreuer in Panik in umliegende Büsche flohen, wurde Frimpong am Kopf getroffen. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.
30 Personen an Bord
Nach Angaben der Behörden befanden sich rund 30 Personen an Bord, Frimpong ist bislang das einzige bestätigte Todesopfer.
Der ghanaische Fußballverband zeigte sich „tief erschüttert“ und sprach von einem großen Verlust für den nationalen Fußball. Gleichzeitig kündigten die Behörden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und eine Fahndung nach den Tätern an.
Der Flügelspieler galt als großes Talent und hatte in dieser Saison bereits mehrere Einsätze und Tore in der höchsten ghanaischen Liga gesammelt.
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