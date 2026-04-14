Bewaffneter Überfall: Fußballprofi in Ghana getötet

Der ghanaische Fußballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Überfall auf den Mannschaftsbus seines Klubs Berekum Chelsea F.C. ums Leben gekommen. Der 20-Jährige befand sich mit seinem Team auf der Rückreise von einem Ligaspiel gegen FC Samartex, als maskierte Täter die Straße blockierten und das Feuer auf den Bus eröffneten.

Während Fahrer, Spieler und Betreuer in Panik in umliegende Büsche flohen, wurde Frimpong am Kopf getroffen. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. 30 Personen an Bord Nach Angaben der Behörden befanden sich rund 30 Personen an Bord, Frimpong ist bislang das einzige bestätigte Todesopfer.