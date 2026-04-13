Warum der Prozess um Maradona-Tod neu aufgerollt wird

Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod von Diego Maradona steht das medizinische Team der argentinischen Fußball-Legende ab Dienstag erneut vor Gericht. Der Prozess muss neu aufgerollt werden, nachdem das bisherige Verfahren nach 21 Verhandlungstagen im Mai vergangenen Jahres für nichtig erklärt worden war. Zuvor war eine Richterin der dreiköpfigen Kammer wegen ihrer Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess wegen Befangenheit vom Dienst suspendiert worden.

Nun müssen sich in San Isidro nördlich von Buenos Aires sieben Ärzte und Pfleger von Maradona vor Gericht verantworten. Der Prozess dürfte sich über Monate hinziehen. Zunächst wurden zwei Verhandlungstage pro Woche angesetzt, es sollen insgesamt rund 90 Zeugen vernommen werden. Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft Die Staatsanwaltschaft wirft Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und einem Psychologen, einem weiteren Arzt, der medizinischen Koordinatorin der Krankenversicherung und zwei Pflegern Totschlag vor. Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren. Gegen eine weitere Krankenschwester wird in einem abgetrennten Prozess verhandelt.