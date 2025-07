Fußball-Bundesliga: ORF darf bis 2031 Live-Spiele zeigen

Der große Poker um die Vergabe der TV-Rechte der österreichischen Fußball-Bundesliga läuft noch. Der ORF darf aber auch künftig seine kleine Rolle wahrnehmen: Der Öffentlich-Rechtliche sicherte sich auch über 2026 hinaus die Rechte an der Live-Übertragung von vier frei zu wählbaren Spielen der Admiral Bundesliga. Dazu kommen Rechte an den Highlights der Runde sowie News von allen Spielen in TV und Online.

Ab der Saison 26/27 werden die Highlights in einer umfassenden „Fußball“-Sendung am Sonntag um 18.30 Uhr in ORF1 zu sehen sein, in „englischen Runden“ am Mittwoch.

Über die Fortführung der Übertragungen von der 2. Bundesliga laufen die Gespräche mit dem Rechteinhaber, dem Laola1-Dachkonzern Sportradar, hieß es auf Nachfrage.