Warum die Bundesliga nach dem Millionenschock beim TV-Poker offensiv wird

Im Rahmen des aktuellen Pakets verkauft Lizenznehmer Sky vier Saisonspiele plus die Highlight-Sendungen an den ORF und holt sich damit Geld zurück. Dem Vernehmen nach vier bis fünf Millionen.

Dieses Packerl hat die Liga nun aber extra ausgeschrieben – als „Rechtepaket 2“. Daran hat der ORF Interesse.

Faktor Inflation

Bei dann rund 35 Millionen für Paket 1 und 2 würde die Welt für die Klubs zwar ein wenig besser aussehen – aber bei Weitem noch nicht so wie gewünscht. Denn: Wenn die Inflation seit den Verhandlungen 2017 miteinberechnet wird, ist das Angebot sogar rund um die Hälfte weniger wert.

Für kleinere Vereine wäre das wie der Ausstieg des Hauptsponsors.

Die Folge: In Person von Christian Ebenbauer ging die Liga sofort an die Öffentlichkeit. Der vor einem Jahr im KURIER erstmals avisierte Gang in die Offensive wurde verkündet.