TV-Beben in Österreich: Canal+ holt sich Exklusiv-Rechte, Sky verliert
Österreichs Fußballfans stehen vor einer spürbaren Veränderung: Ab der Saison 2027/28 wandern die Übertragungsrechte der Europa League und der Conference League exklusiv zu Canal+. Damit liegen sämtliche 342 Spiele bis einschließlich der Spielzeit 2030/31 beim Pay-TV-Anbieter.
Für Sky Sport Austria ist das ein herber Rückschlag. Der Sender hielt bislang den Großteil der Rechte an den beiden internationalen Klubbewerben und prägte über Jahre hinweg die Europacup-Abende im heimischen Fernsehen.
Kurzfristig bleibt jedoch noch alles beim Alten: In der laufenden sowie in der kommenden Saison zeigt Canal+ weiterhin das jeweils beste Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch.
Ergänzt wird das Angebot durch die Top-Partie aus der Europa League oder Conference League in jeder Spielwoche. Darüber hinaus überträgt der Sender auch sämtliche Finalspiele dieser Wettbewerbe.
Champions League auch (fast) weg
Für Sky kommt es noch schlimmer: Auch von den umfangreichen Live-Rechten an der Champions League bleibt nicht viel.
Sky gibt bekannt: Das Paket ab 2027 "beinhaltet das exklusive Top-Spiel am Dienstag sowie die Highlights aller Dienstags-Partien". Also ein Spiel am Dienstag, keines am Mittwoch.
Den großen Rest staubt DAZN ab. Mittlerweile wird der Deal offiziell bestätigt, DAZN jubelt: "Fans in Österreich erleben ab 2027 nahezu die komplette Champions League live nur auf DAZN – insgesamt 186 Spiele pro Saison von den Playoffs, über die Ligaphase bis zum Finale."
Drei Abos für Rundum-Paket nötig
Schlecht für Österreichs Fußball-Fans: Die relevanten Spielen sind live dann auf drei verschiedene Pay-TV-Sender verteilt: Österreichs Bundesliga bei Sky, Champions League wohl (fast nur) bei DAZN sowie Europa League und Conference League bei Canal+. Für den ORF ist ohnehin zu zahlen.
Ein insgesamt teurer Spaß.
Auch am Free-TV-Markt gibt es Neuigkeiten: Puls 4 und JOYN haben sich ab 2027 die Rechte für das Finale der Champions League und den UEFA-Supercup gesichert.
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