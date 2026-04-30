TV-Beben in Österreich: Canal+ holt sich Exklusiv-Rechte, Sky verliert

Österreichs Fußballfans stehen vor einer spürbaren Veränderung: Ab der Saison 2027/28 wandern die Übertragungsrechte der Europa League und der Conference League exklusiv zu Canal+. Damit liegen sämtliche 342 Spiele bis einschließlich der Spielzeit 2030/31 beim Pay-TV-Anbieter. Für Sky Sport Austria ist das ein herber Rückschlag. Der Sender hielt bislang den Großteil der Rechte an den beiden internationalen Klubbewerben und prägte über Jahre hinweg die Europacup-Abende im heimischen Fernsehen.

Kurzfristig bleibt jedoch noch alles beim Alten: In der laufenden sowie in der kommenden Saison zeigt Canal+ weiterhin das jeweils beste Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch. Ergänzt wird das Angebot durch die Top-Partie aus der Europa League oder Conference League in jeder Spielwoche. Darüber hinaus überträgt der Sender auch sämtliche Finalspiele dieser Wettbewerbe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Elisabeth Mandl Die Conference League Spiele von Rapid und Co. sind künftig exklusiv auf Canal+ zu sehen

Champions League auch (fast) weg Für Sky kommt es noch schlimmer: Auch von den umfangreichen Live-Rechten an der Champions League bleibt nicht viel. Sky gibt bekannt: Das Paket ab 2027 "beinhaltet das exklusive Top-Spiel am Dienstag sowie die Highlights aller Dienstags-Partien". Also ein Spiel am Dienstag, keines am Mittwoch. Den großen Rest staubt DAZN ab. Mittlerweile wird der Deal offiziell bestätigt, DAZN jubelt: "Fans in Österreich erleben ab 2027 nahezu die komplette Champions League live nur auf DAZN – insgesamt 186 Spiele pro Saison von den Playoffs, über die Ligaphase bis zum Finale." Drei Abos für Rundum-Paket nötig Schlecht für Österreichs Fußball-Fans: Die relevanten Spielen sind live dann auf drei verschiedene Pay-TV-Sender verteilt: Österreichs Bundesliga bei Sky, Champions League wohl (fast nur) bei DAZN sowie Europa League und Conference League bei Canal+. Für den ORF ist ohnehin zu zahlen. Ein insgesamt teurer Spaß.