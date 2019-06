Turbulente Tage bei Aufsteiger Wattens

Geht es nach den Spielern, die der WSG Wattens allein in dieser Woche angeboten wurden, dann könnte der Aufsteiger in der nächsten Saison gut und gerne mit drei Mannschaften in der Bundesliga antreten. Kaum hatten die Tiroler mit dem 3:1 in Horn den Meistertitel in der zweiten Bundesliga fixiert, da wurden die Spielermanager auch schon aktiv und seither wird der Klub mit Kandidaten und Offerten nur so überschwemmt.