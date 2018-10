Trotz 3:0 gegen Rosenborg: Rose kritisiert die Salzburger

Am Donnerstag war die Leistung beim 3:0 im dritten Europa-League-Spiel gegen Norwegens Meister und Tabellenführer Rosenborg Trondheim aus Sicht des neutralen Beobachters wesentlich souveräner. Rose kritisierte seine Mannschaft nach der Partie hingegen mit so deutlichen Worten, wie er es schon lange nicht mehr getan hat: „Ich finde, dass wir keine gute erste Halbzeit gespielt haben. Wir waren gegen den Ball nicht gut genug. Unser Pressing hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die Abläufe waren nicht so klar, die Intensität war nicht so da. Bei weiten Bällen waren wir nicht so aufmerksam wie wir es besprochen haben. Das hat mich geärgert.“

All dies wurde laut Rose auch in der Pause angesprochen – trotz einer 1:0-Führung, dreier heraus gespielter Großchancen und eines gefährlichen Junuzovic-Freistoßes sowie keiner wirklich gefährlichen Offensivaktion des Gegners. So viele Tormöglichkeiten hatte Salzburg gegen die Innsbrucker im gesamten Spiel nicht. Dazu hatte Wacker am Samstag schon in der Anfangsphase durch Schimpelsberger eine 100-prozentige Chance, die eigentlich ein Tor sein hätte müssen.