Nächste Machtdemonstration von Salzburg in Europa League

Der Rekordteilnehmer setzt den Erfolgslauf in der Europa League fort: Im dritten Gruppenspiel gab es für Salzburg mit einem 3:0 gegen Rosenborg Trondheim den dritten Sieg. So erfolgreich war Österreichs Meister auch schon 2009 und 2013 in den Bewerb gestartet.

Trainer Rose hatte im Vergleich zum 3:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow vor drei Wochen zwei Veränderungen vorgenommen. Der Norweger Gulbrandsen durfte statt des Japaners Minamino gegen seine Landsleute stürmen. Im linken Mittelfeld begann statt Teamspieler Schlager Ex-Teamspieler Junuzovic.

Bei Rosenborg stand Ex-Arsenal-Spieler Bendtner erstmals in einem Europa-League-Gruppenspiel in der Startelf. Der niederländische Trainer Coolen nahm einige Umstellungen vor. Denn für Tabellenführer Trondheim steht am Sonntag in Norwegens Ganzjahressaison das entscheidende Spiel im Titelkampf gegen Verfolger Brann Bergen an.

Das Heimspiel begann für Österreichs Tabellenführer besser als jenes gegen die Glasgower. Denn Celtic war ja schon mit dem ersten Angriff in Führung gegangen. Gegen Rosenborg hatten die Salzburger nach einer zehnminütigen Einspielphase alles im Griff.