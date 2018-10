Nach Salzburg gegen Innsbruck war Trainer Rose nicht gefragt

Rose war also durchaus zufrieden nach dem 1:1 gegen den Aufsteiger. Mit dem Unentschieden wurde eine Erfolgsserie fortgesetzt (50 Heimspiele in Serie ungeschlagen), zwei andere wurden allerdings beendet. Es war im elften Saisonspiel der erste Punkteverlust für die Salzburger. Dazu reichte es nach 13 Bundesliga-Heimsiegen in diesem Jahr erstmals nur zu einem Punkt – auch weil erstmals in dieser Saison in der Red-Bull-Arena nur ein Treffer gelang.

Salzburg hat die erste Hälfte des Grunddurchganges dieser Bundesliga-Saison mit dem ersten kleinen Rückschlag abgeschlossen. Aber 31 von 33 möglichen Punkten können sich durchaus sehen lassen, bevor es am kommenden Sonntag zum Liga-Schlager bei Verfolger LASK in Pasching kommt. Allerdings steht davor noch ein Europa-League-Gruppenspiel auf dem Programm. Am Donnerstag gastiert Rosenborg Trondheim in der Red-Bull-Arena. Mit einem Heimsieg gegen den bisher noch punktlosen Meister aus Norwegen könnte Salzburg einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg in die Runde der letzten 32 machen.