Treffsicherer Tadic: Hartbergs Torgarantie beim Besuch von Rapid

Vor allem bei Standardsituationen – Hartberg erzielte sechs Treffer in Folge aus ruhenden Bällen – ist Rapid verwundbar. Doch das Ziel muss für eine entscheidende Woche nach der Schonung von sieben Stammkräften in London klar sein: zuerst ein Sieg in Hartberg, dann der Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League gegen Molde.