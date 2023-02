Traumtor von Ex-Salzburger Karim Adeyemi beim Sieg gegen Chelsea

Der Schlager des zweiten Spieltags der Achtelfinal-Hinspiele fand in Dortmund statt, wo Chelsea gastierte. Bei den Londonern standen die Top-Zugänge Fernandez, Joao Felix und Mudryk in der Startelf. Kapitän war Thiago Silva, der mit 38 doppelt so alt war wie auf der anderen Seite Jude Bellingham, der die Schleife trug, weil Reus auf der Bank begann.