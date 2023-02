Fotografen geschubst: Aufregung um PSG-Star Ramos nach CL-Pleite

Sergio Ramos, Innenverteidiger in Diensten von Paris Saint-Germain, hat am Dienstagabend vor allem nach der 0:1-Heimniederlage im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Bayern MĂŒnchen fĂŒr Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Eine Videoaufnahme zeigt den spanischen Routinier, wie er einen Fotografen zur Seite schubst, der ihm offenbar zu nahe gekommen war.