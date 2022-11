Traumtor verhindert Blamage: Arnautovic schießt Österreich zum Sieg

Österreich war versucht, der Favoritenrolle gegen einen extrem defensiv eingestellten Gegner gerecht zu werden, das Tempo hoch zu halten und spielerische Lösungen über die Flanken zu finden, um den andorranischen Riegel zu knacken. Doch das Unterfangen wurde zu einer zähen Angelegenheit, weil es an vielem fehlte. An Präzision, an der nötigen Zielstrebigkeit wie bei einer Möglichkeit von Mwene, der allein vor dem Tor auftauchte, zögerte und die Topchance verdribbelte. Oder es war Pech im Spiel wie bei einem Kopfball von Gregoritsch, der an die Latte ging.