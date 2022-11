Ein klarer Sieg der Österreicherinnen gegen die Slowakei

Teamchefin Irene Fuhrmann nahm das Wort Testspiel ernst und testete etliche Spielerinnen beim letzten Spiel des Jahres gegen die Slowakei. So durfte Torfrau Isabella Kresche in die Startelf, auch Annabel Schasching und Katja Wienerroither. Claudia Wenger von St. Pölten feierte ihr Länderspieldebüt von Beginn an. Und in der Innenverteidigung lief wieder einmal Virginia Kirchberger auf. Mit ihr freuten sich die Mitspielerinnen besonders über ihren Kopfball-Treffer zum 2:0 kurz vor der Pause nach Schasching-Ecke, denn die Wienerin hatte sich vor fast genau einem Jahr einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.