Traumlos Manchester United: "Wer zum Teufel ist LASK?"

Run auf die Gugl

Am Donnerstag, den 12. März, wird die erwähnte und sicher bald ausverkaufte Gugl der Schauplatz des ersten Europacup-Achtelfinales in der Vereinsgeschichte der Athletiker sein. Eine Woche später will Österreichs Tabellenführer im legendären Old Trafford, dem „Theatre of Dreams“, um eine Sensation kämpfen.

„Das ist der absolut größte Klub, gegen den ich in meiner Karriere spiele“, sagt James Holland, der immerhin schon Atlético Madrid (2013) gefordert hat. „Ein absolutes Traumlos“, jubelt Teamgoalie Alexander Schlager.