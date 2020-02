Rapid-Kandidat aus Slowenien: Holt Barisic alten Bekannten?

Österreich-Experte Grubor

Petrovic, dessen Vertrag noch bis Ende 2020 läuft, könnte sich genau informieren, was ihn in Österreich erwartet: Sein Trainer ist Slobodan Grubor, der frühere Assistent von Barisic bei Ljubljana. Grubor spielte von 1992 bis 2008 in Österreich.

Sollte der Transfer im Winter (das Transferfenster schließt diese Woche) noch nicht klappen, hätte Trainer Kühbauer im defensiven Mittelfeld dennoch genug Optionen: Sowohl Grahovac als auch Velimirovic sind wieder top fit und spielten im Trainingslager regelmäßig.

Von den Hütteldorfern gibt es zum möglichen Last-Minute-Einkauf vorerst keinen Kommentar.