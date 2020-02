Rapid macht Millionen: Dejan Ljubicic vor Transfer in die USA

Wiedersehen mit Beric

Dejan Ljubicic steht vor einem Wechsel zu Chicago Fire in die US-Liga. Raphael Wicky, der Schweizer Trainer des MLS-Klubs, will mit dem Langzeit-Rapidler das zentrale Mittelfeld verstärken. Chicago sucht vor allem am europäischen Markt. Zuletzt wechselte der Ex-Rapidler Robert Beric um zwei Millionen Euro aus St-Etienne in die Millionenstadt.

Ebenfalls im Rennen um Ljubicic waren Union Berlin und Nürnberg.

Angebahnt wurde der Transfer im Trainingslager. Ex-Tormanntrainer Helge Payer, der mit seinem deutschen Partner Sascha Empacher die Beratung von Ljubicic übernommen hatte, flog deswegen in die Türkei. Mit Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic wurde über die Möglichkeit eines Last-Minute-Transfers in Belek verhandelt.

Harte Verhandlungen

Da der Vertrag noch bis Sommer 2021 läuft, beharrten die Hütteldorfer auf eine Ablöseforderung in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Trainer Didi Kühbauer hatte immer klargestellt, dass er sich Transfers nicht in den Weg stellt, formulierte im KURIER-Gespräch aber seine Bedingung für einen späten Wechsel: „Da müsste schon ein Transporter voll mit bedruckten Scheinen kommen. Und da meine ich nicht irgendwelche, sondern die wertvollsten Euro-Scheine.“