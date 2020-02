Testspiele: Zwei Siege für Salzburg, Niederlage für Rapid

Red Bull Salzburg ist am Samstag gleich zwei Mal als Sieger vom Feld gegangen. Im ersten Testspiel am Vormittag fertigte der Bundesliga-Spitzenreiter im Trainingszentrum Taxham den FC Blau Weiß Linz mit 6:0 ab. Die Tore der Salzburger erzielten Berisha (13.), Koita (16./Elfmeter), Ashimeru (39.), Schiestl (56.), Adeyemi (81.) und Svoboda (87.). Neuzugang Okafor feierte in der ersten halben Stunde sein Debüt.

Am Nachmittag war dann Gornik Zabrze der Gegner der Salzburger, die diesmal 3:0 gewannen. Die Tore gegen den polnischen Erstligisten schossen Okugawa (6.), Hwang (19.), Daka (31.)

Eine Niederlage setzte es hingegen für Rapid im Trainingslager in Belek. Gegen den bulgarischen Traditionsklub Lewski Sofia verloren die Wiener 1:2. Das Tor für die Verlierer erzielte Fountas (32.).

Erfolgreicher war der LASK in seinem Test im Trainingslager in Algorfa. Gegen Viking Stavanger schoss Wiesinger in der 83. Minute das einzige Tor des Tages.