Transfer-Knaller: Gregoritsch dürfte bei einem Ex-Klub landen

Wie der KURIER berichtete, wird ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch nach seinem Abgang von Bröndby nicht beim FC Basel landen. Und laut dem deutschen Transferexperten Florian Plettenberg dürfte der neue Klub bereits bekannt sein.

Laut Plettenberg dürfte sich sein Ex-Klub FC Augsburg die Dienste des 31-jährigen Steirers sichern. Der Medizincheck dürfte noch am Montag erfolgen.

Die finalen Details sind noch nicht geklärt. So sollen sowohl ein fixer Transfer als auch eine Leihe im Raum stehen.