Fußball

Transfer-Knaller: Gregoritsch dürfte bei einem Ex-Klub landen

Michael Gregoritsch schoss Österreich zur WM
ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch soll laut Transferexperten in die deutsche Bundesliga zurückkehren.
Von Harald Ottawa
05.01.26, 09:11
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wie der KURIER berichtete, wird ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch nach seinem Abgang von Bröndby nicht beim FC Basel landen. Und laut dem deutschen Transferexperten Florian Plettenberg dürfte der neue Klub bereits bekannt sein. 

ÖFB-Stürmer Gregoritsch sagt Basel ab - und hält sich bedeckt

Laut Plettenberg dürfte sich sein Ex-Klub FC Augsburg die Dienste des 31-jährigen Steirers sichern. Der Medizincheck dürfte noch am Montag erfolgen.

Die finalen Details sind noch nicht geklärt. So sollen sowohl ein fixer Transfer als auch eine Leihe im Raum stehen.

Gregoritsch ist erst im Sommer nach Dänemark gewechselt, war bei Bröndby aber zumeist nur zweite Wahl und traf nur zweimal. Bei Augsburg stand Gregoritsch bereits von 2017 bis 2022 unter Vertrag, wurde in dieser Zeit auch einmal an Schalke verliehen. 

News vom Fußball im KURIER

Transfer-Knaller: Gregoritsch dürfte bei einem Ex-Klub landen ÖFB-Stürmer Gregoritsch sagt Basel ab - und hält sich bedeckt Ein belgischer Spitzenklub angelt nach GAK-Verteidiger Nach Schicksalsschlag in der Familie: Ex-Salzburger hört auf Tod einer Legende: Trauer um "Trainer des 20. Jahrhunderts"

Mehr zum Thema

Öfb
kurier.at, hot  | 

Kommentare