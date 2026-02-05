Wie die Wiener Austria versuchte, ein neues Bild abzugeben

„Wir freuen uns alle, dass du da bist.“ Präsident Kurt Gollowitzer hieß den neuen Sportvorstand Tomas Zorn herzlich willkommen und legte nach: „Wir blicken jetzt alle in eine Richtung.“ Finanz-Vorstand Harald Zagiczek ist guter Dinge, dass der Lizenz-Hattrick in erster Instanz gelingt: „Die Austria kann alle Rechnungen pünktlich bezahlen.“

Vor dem Start ins Frühjahr versprühte die violette Spitze Einigkeit, sparte nicht mit gegenseitigem Lob. Man konnte ob des Gehörten fast auf die Idee kommen, die seit fast zwei Jahren teilweise offen ausgetragenen Machtkämpfe hätten nie stattgefunden.