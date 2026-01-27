Jetzt ist es fix: Die Austria hat einen neuen Sportvorstand
Um 7.30 Uhr ging es am Dienstag los bei der Wiener Austria mit einer Aufsichtsratssitzung. Um 9 Uhr war es dann fix: Tomas Zorn ist neuer Sportvorstand. Der Deutsche wurde in der Sitzung einstimmig bestellt.
Zorn ist der Vorschlag von Jürgen Werner, der vertraglich seinen Nachfolger bestellen konnte. Dem Vorschlag des Oberösterreichers folgten die übrigen Vertreter des Gremiums, nachdem es zu Beginn nicht immer danach ausgesehen hatte.
Der 39-jährige Zorn ist auch eine Empfehlung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der auch den selben Berater wie sein Landsmann hat. Der in Moskau geborene Zorn war zuletzt Sportdirektor bei Lok Moskau gewesen.
Bereits am Freitag erhielt Zorn vom Verein das Strategiepapier, eine Art Spielphilosophie, die man bei der Austria zuletzt ausgearbeitet hatte. Auch dies war ein Indiz dafür, dass die Wahl auf ihn fallen würde.
