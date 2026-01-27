Jetzt ist es fix: Die Austria hat einen neuen Sportvorstand

Um 7.30 Uhr ging es am Dienstag los bei der Wiener Austria mit einer Aufsichtsratssitzung. Um 9 Uhr war es dann fix: Tomas Zorn ist neuer Sportvorstand. Der Deutsche wurde in der Sitzung einstimmig bestellt.

Zorn ist der Vorschlag von Jürgen Werner, der vertraglich seinen Nachfolger bestellen konnte. Dem Vorschlag des Oberösterreichers folgten die übrigen Vertreter des Gremiums, nachdem es zu Beginn nicht immer danach ausgesehen hatte.