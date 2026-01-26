Michael Wagner stand auf der Bühne und referierte über die Austria und den Weg, den die Violetten in Zukunft gehen wollen. Von seinen Kollegen der Sportdirektoren-Zunft wurde er im Rahmen der Pressekonferenz zum Frühjahrsstart der Liga erfreut willkommen geheißen, er selbst kann vielleicht nicht wirklich Antwort geben auf die Frage, wie lange er die Position noch ausüben wird. Denn mit der Bestellung von Tomas Zorn als neuer Sportvorstand, die Dienstagfrüh über die Bühne gehen soll, erhält er einen neuen Vorgesetzten, der eigentlich in Zukunft die Richtung vorgeben soll. Wagner referierte von der Philosophie, wieder vermehrt auf violette Eigengewächse zu setzen und äußerte die Hoffnung, dass im Klub nach Jahren der Turbulenzen Ruhe einkehre. Das wird aber wahrscheinlich nur dann geschehen, wenn sich eine Seite in dem lange schwelenden Machtkampf final durchsetzt und das alleinige Sagen hat. Noch kann niemand konkret sagen, wie es bei der Austria weitergehen wird, vorstellbare Szenarien gibt es ein paar. Hier folgende Gedankenspiele ...

SZENARIO 1 Tomas Zorn wird zum Sportvorstand bestellt und ist damit der neue Vorgesetzte von Sportdirektor Michael Wagner. Der könnte daraufhin zurücktreten und sich wieder in die Privatwirtschaft verabschieden und sich um seine Firma kümmern. Da sich die Machtverhältnisse im Hintergrund in Richtung Jürgen Werner und WTF verschieben, wird Finanzvorstand Harald Zagiczek noch mehr als bisher unter Druck geraten und irgendwann das Handtuch werfen. Sein Posten müsste neu besetzt werden. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Denkbar, weil es auch eine gewisse Logik mitbringen würde. Wahrscheinlichkeit (von 0 bis 5): 3,5

SZENARIO 2 Tomas Zorn wird zum Sportvorstand bestellt und ist der neue Vorgesetzte von Sportdirektor Michael Wagner. Der versucht, mit dem neuen Mann zusammenzuarbeiten im Sinne der Austria und der Spielphilosophie. Da Zorn das Strategiepapier der Austria gefallen soll, könnte ein Doppelpass gelingen. Denkbar, aber wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit: 1,5

SZENARIO 3 Tomas Zorn wird zum Sportvorstand bestellt, die Austria kauft die Anteile der Investorengruppe WTF auf. Wagner und Zagiczek bleiben im Amt, Jürgen Werner und seine Mitinvestoren wären somit nicht mehr auf dem Spielfeld. Was dies dann für Tomas Zorn bedeuten würde, könnte derzeit niemand beantworten. Das Szenario wird von der Austria seit über einem Jahr angestrebt, konnte aufgrund vom fehlenden Kleingeld nicht umgesetzt werden. Scheint derzeit wieder unwahrscheinlicher. Wahrscheinlichkeit: 3,5

SZENARIO 4 Der Machtkampf im Hintergrund nimmt ein Ende weil beide Seiten das Spielfeld verlassen und Platz machen für etwas komplett Neues mit neuen Gesichtern in den führenden Positionen. Schwer umzusetzen, wäre aber vielleicht für die Austria das beste Szenario. Wahrscheinlichkeit: 0 SZENARIO 5 Der Aufsichtsrat lehnt Tomas Zorn überraschend doch ab, der Machtkampf geht in die nächste Runde, die Austria kommt keinen Millimeter weiter. Wahrscheinlichkeit: 0,5