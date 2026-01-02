Millionendeal für U-17-WM-Held: Austria verkauft Verteidiger Ndukwe

Im April reiste der Chefscout von Inter Mailand extra in die Wachau, um einen Teenager in einem Drittliga-Spiel zu beobachten.

Ifeanyi Ndukwe, der damals gerade erst 17 Jahre jung geworden war, konnte bei der Partie der Young Violets im beschaulichen Krems gefallen. Der Großklub aus der Serie A machte der Austria ein Angebot. Der talentierteste Verteidiger der Violetten sollte nach Italien wechseln, damals aus der Regionalliga Ost.

Doch Ndukwe entschied sich, noch länger zu bleiben. Die Austria konnte den bereits 1,98 Meter großen Innenverteidiger halten und verlängerte den Vertrag bis 2028. Zusätzlich gelang gerade noch der Sprung mit den Young Violets in die 2. Liga – eine gute Spielwiese für den Teenager.

Ndukwe überzeugte weiterhin, durfte bei den Profis trainieren und auch einige Male auf der Bank sitzen. Zu Profiminuten hat sich Chefcoach Stephan Helm noch nicht durchgerungen, aber es gab auch eine andere große Bühne für den sehr abgeklärt agierenden Innenverteidiger.

Ndukwe war bei der U-17-WM in Katar eine Stammkraft im Erfolgsteam von Hermann Stadler und bis ins unglücklich verlorene Finale der österreichischen Himmelstürmer gegen Portugal (0:1) einer der besten Defensivspieler des Turniers. Angebote aus mehreren Top-Ligen Ab sofort hagelte es Anfragen für den Wiener. Großes Interesse gab es aus Deutschland, auch aus Italien wurde wieder nach dem ÖFB-Hoffnungsträger gerufen.

Das Rennen macht aber ein anderer Verein aus einer Top-Liga. Laut KURIER-Recherchen hat Ifeanyi Ndukwe bereits über seine Zukunft entschieden und einen Vertrag ab der kommenden Saison mit Option auf eine außergewöhnliche Karriere unterschrieben. In Absprache mit der Austria wechselt der Teenager nach seinem 18. Geburtstag – also im Sommer – ins Ausland und soll bis Saisonende noch bei den violetten Profis reifen. Zu hören ist, dass die Wahl unter den vielen Angeboten auf Liverpool gefallen sei. Der Champions-League-Sieger von 2019 ist bekannt dafür, Teenager mit außergewöhnlichem Talent früh zu kaufen, um sie dann über einen längeren Zeitraum an die Profis heranzuführen.