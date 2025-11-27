Stimmen nach der U17-WM: "Können erhobenen Hauptes heimfliegen"

Erst in der zweiten Halbzeit habe das ÖFB-Team sein „wahres Gesicht gezeigt“, sagte Teamchef Hermann Stadler nach dem bitteren 0:1 gegen Portugal. In der ersten Hälfte habe man noch „zu passiv gespielt“. „Da war der Gegner besser, so ehrlich muss man sein.“ „Heute überwiegt die Enttäuschung“, gab der Coach zu. Aber in Summe blicke er auf erfreuliche fünf Wochen in Katar zurück. „Jeder hat sich richtig reingehaut. Wir waren eine homogene Truppe, hatten einen extremen Teamspirit.“ Hätte ihm im Vorhinein jemand gesagt, Österreich würde im U17-WM-Finale landen, er hätte es „mit einem Handkuss genommen“. „Leider bleibt die Reise ohne Happy End, aber wir können erhobenen Hauptes zurück nach Wien fliegen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖFB/Andreas Pichler Enttäuscht, aber stolz: Für die Österreicher reichte es knapp nicht zum Titel

Torhüter Daniel Posch, der im Finale sein erstes Turniertor bekommen hat („habe auf Abseits gehofft“), haderte kurz nach dem Spiel noch mit dem Ergebnis: „Wir haben alles gegeben. Wir wollten das unbedingt“, sagte der Steirer. Aber Portugal sei eine „brutale Mannschaft“ und sei einfach besser gewesen. „Sie sind nicht umsonst Europameister, jetzt Weltmeister.“ In der zweiten Hälfte sei Österreich „näher dran“ gewesen. „Es tut weh“, wiederholte der Torhüter mehrmals.

Kapitän Jakob Pokorny war zu beginn „relativ traurig“. „Aber wenn ich so darüber nachdenke, bin ich extrem stolz auf diese Mannschaft!“ Er erklärte: „Vor zwei Jahren hat es noch ganz anders ausgesehen. Jetzt sind wir als Mannschaft zusammengewachsen. Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen. Aber wir können auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖFB/Andreas Pichler Das ÖFB-Team hat vor Ort die mitgereisten Fans und in der Heimat Tausende begeistert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach seine Gratulationen für die Teenager aus: "Österreich im WM-Finale - das wurde nur durch eure Traumleistung wahr, liebes U17-Team. Ich freue mich, wenn ich euch bald in der Hofburg begrüßen kann. Ganz Österreich ist stolz auf euch. 1:0, mein Gott, manchmal geht's so aus, aber ihr wart super die ganze Weltmeisterschaft hindurch."