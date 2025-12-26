Keine Weihnachtskekse: Haaland darf für Manchester City stürmen
Stürmerstar Erling Haaland hat beim Festessen über Weihnachten offenbar nicht über die Stränge geschlagen. Der Angreifer von Manchester City sorgte mit einem Post auf Instagram bei Fans und Kollegen für große Erheiterung. Zu sehen ist er auf seiner Waage und das genaue Gewicht von 94,4 Kilogramm.
„Alles gut!“, schrieb der 25 Jahre alte Norweger dazu. Der 1,95 Meter große Haaland spielte damit auf die Aussagen seines Trainers Pep Guardiola (54) an. Der Katalane hatte vor den Feiertagen seine Spieler gewarnt, ja nicht mit zu vielen Kilos auf den Rippen beim Training wieder aufzutauchen.
Guardiola hatte bestätigt, dass seine Mannschaft am vergangenen Freitag vor dem Duell gegen West Ham United (3:0) auf die Waage gestellt wurde, um einen Vergleichswert zu haben. „Am 25. kommen sie nach drei Tagen zurück, und ich werde kontrollieren, wie viele Kilos sie zugenommen haben - um zu sehen, ob sie zu fett sind“, hatte Guardiola gesagt und ergänzt: „Sie dürfen essen, aber ich will die Kontrolle behalten. Ich muss eine Auswahl für den 27. Dezember gegen Nottingham treffen.“
Seine Warnung: Wer mehr als drei Kilogramm zugenommen hat, „wird in Manchester bleiben und nicht mit nach Nottingham reisen. Das ist sicher“. Der frühere Bayern-Coach legt extremen Wert auf Fitness und gesunde Ernährung. Mit dem Post von Haaland scheint klar, dass der Angreifer gegen Nottingham stürmen wird.
