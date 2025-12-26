Keine Weihnachtskekse: Haaland darf für Manchester City stürmen

Stürmerstar Erling Haaland hat beim Festessen über Weihnachten offenbar nicht über die Stränge geschlagen. Der Angreifer von Manchester City sorgte mit einem Post auf Instagram bei Fans und Kollegen für große Erheiterung. Zu sehen ist er auf seiner Waage und das genaue Gewicht von 94,4 Kilogramm.

„Alles gut!“, schrieb der 25 Jahre alte Norweger dazu. Der 1,95 Meter große Haaland spielte damit auf die Aussagen seines Trainers Pep Guardiola (54) an. Der Katalane hatte vor den Feiertagen seine Spieler gewarnt, ja nicht mit zu vielen Kilos auf den Rippen beim Training wieder aufzutauchen.