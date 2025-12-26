Fußball

Keine Weihnachtskekse: Haaland darf für Manchester City stürmen

Premier League - Manchester City v West Ham United
Trainer Guardiola hatte die Spieler vor Gewichtszunahme gewarnt. Haaland schaute auf die Linie.
Von Alexander Strecha
26.12.25, 15:26
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stürmerstar Erling Haaland hat beim Festessen über Weihnachten offenbar nicht über die Stränge geschlagen. Der Angreifer von Manchester City sorgte mit einem Post auf Instagram bei Fans und Kollegen für große Erheiterung. Zu sehen ist er auf seiner Waage und das genaue Gewicht von 94,4 Kilogramm.

„Alles gut!“, schrieb der 25 Jahre alte Norweger dazu. Der 1,95 Meter große Haaland spielte damit auf die Aussagen seines Trainers Pep Guardiola (54) an. Der Katalane hatte vor den Feiertagen seine Spieler gewarnt, ja nicht mit zu vielen Kilos auf den Rippen beim Training wieder aufzutauchen.

Warum es kurz vor Silvester bei der Austria noch einen Kracher gibt

Guardiola hatte bestätigt, dass seine Mannschaft am vergangenen Freitag vor dem Duell gegen West Ham United (3:0) auf die Waage gestellt wurde, um einen Vergleichswert zu haben. „Am 25. kommen sie nach drei Tagen zurück, und ich werde kontrollieren, wie viele Kilos sie zugenommen haben - um zu sehen, ob sie zu fett sind“, hatte Guardiola gesagt und ergänzt: „Sie dürfen essen, aber ich will die Kontrolle behalten. Ich muss eine Auswahl für den 27. Dezember gegen Nottingham treffen.“

You'll Never Walk Alone: Zu Besuch an der legendären Anfield Road

Seine Warnung: Wer mehr als drei Kilogramm zugenommen hat, „wird in Manchester bleiben und nicht mit nach Nottingham reisen. Das ist sicher“. Der frühere Bayern-Coach legt extremen Wert auf Fitness und gesunde Ernährung. Mit dem Post von Haaland scheint klar, dass der Angreifer gegen Nottingham stürmen wird.

kurier.at  | 

Kommentare