Ein emotionaler Auftritt bei Liverpool-Sieg: Söhne von Diogo Jota auf dem Feld

Liverpool hat vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Profi Diogo Jota erinnert, der in seiner Karriere für beide Klubs gespielt hatte.

Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld. Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht „Forever 20“. Jotas Rückennummer 20 wird beim FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben.