Ein emotionaler Auftritt bei Liverpool-Sieg: Söhne von Diogo Jota auf dem Feld
Liverpool hat vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Profi Diogo Jota erinnert, der in seiner Karriere für beide Klubs gespielt hatte.
Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld. Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht „Forever 20“. Jotas Rückennummer 20 wird beim FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben.
Jotas Witwe, Rute Cardoso, und ihre beiden Söhne hatten bereits die Premier-League-Auftaktspiele in Liverpool und Wolverhampton im August besucht. Jota und Cardoso hatten zwei Wochen vor dessen Tod geheiratet. Der Stürmer war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Er wurde 28 Jahre alt.
Liverpool besiegte Wolverhampton 2:1, der Deutsche Florian Wirtz erzielte dabei sein erstes Liga-Tor für die Reds.
Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann bei Nottingham Forest 2:1. Guardiola hatte seinen Profis von Manchester City vor dem Spiel mit einer Gewichtskontrolle nach dem Weihnachtsessen gedroht. Erst nach der Halbzeitpause wurde das Spiel interessant. Mit dem ersten echten Torschuss erzielte Tijjani Reijnders das 1:0. Die Führung währte allerdings nur kurz. Nach einem schnellen Konter der Gastgeber traf Omari Hutchinson (54.) zum Ausgleich. Cherki (83.) erzielte den entscheidenden Treffer zum insgesamt verdienten Sieg der Cityzens. Arsenal bezwang Brighton 2:1.
