Inter Mailand buhlte vergeblich um das größte Talent der Austria

Über Graz (GAK und Sturm), Mattersburg, Linz (LASK) und Wien (Austria) führt – 20 Jahre nach dem ersten Transfer – der Weg von Andreas Gruber erstmals ins Ausland. Der knapp 30-Jährige wechselt nach dem Vertragsende bei den Violetten in die Slowakei .

Im Frühjahr war der Wiener von der U-18 zu den Young Violets befördert worden. Es lag auch an der Performance des bereits 1,98 m großen Talents, dass das violette Zweierteam in letzter Minute doch noch den Sprung zurück in die 2. Liga geschafft hat.