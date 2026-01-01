Hoff Thorup bei Rapid: Viele Aufgaben, wenig Zeit für den Trainer

Alles, was Rapid im zu Ende gegangenen Jahr geboten und auch verbockt hat, will sich Johannes Hoff Thorup bis zum Trainingsstart am 7. Jänner ansehen und im Detail analysieren.

Parallel läuft die Zusammenstellung des Teams vom neuen Chefcoach, für das der 36-Jährige freie Hand hat.

Der Däne nimmt Vertraute mit, anbieten würde sich Glen Riddersholm. Der 53-Jährige war der Assistent von Hoff Thorup in Norwich, ist gerade ohne Verein und sammelte in Dänemark viel Erfahrung als Chefcoach. Nach aktuellem Stand wird der Neue aber zumindest bis Sommer auch Assistenten, die bereits bei Rapid beschäftigt sind, übernehmen: Die Liste jener Trainerlegionäre, die ohne Wissen über die Besonderheiten der Bundesliga (viele Fünferketten, Fokus aufs Spiel auf den zweiten Ball) überrascht wurden und schließlich gescheitert sind, ist lange.

Nächster Versuch im 4-3-3-System Kurioserweise wird Rapid die bereits zweite Vorbereitung für das Training im 4-3-3 nutzen. Auch im Sommer wurde das offensiv ausgelegte System geübt – allerdings nur bis eine Woche vor Saisonstart.

Nur drei Tage nach dem Auftakt fliegen die Rapidler nach Benidorm. Unter der spanischen Sonne wird bereits am 12. Jänner gegen Ferencvaros getestet. Das einwöchige Trainingslager wird sicher nicht ausreichen, um Hoff Thorups Stil mit vielen flachen Pässen und dem Fokus aufs Positionsspiel ausreichend zu verinnerlichen.