Jetzt ist es fix: Rapid bekommt erstmals einen Trainer aus Dänemark

32 Tage nach der Trennung von Peter Stöger hat Rapid wieder einen Cheftrainer. Erstmals nach 36 Jahren kommt der Coach weder aus Österreich noch aus Deutschland.

Mit Johannes Hoff Thorup gibt es eine Premiere: Der erste Däne im Traineramt soll in Hütteldorf für die erfolgreiche Wende sorgen. Der 36-Jährige war bereits vor Weihnachten der Favorit für den Posten, nun wurden alle Details geklärt. Der Vertrag läuft bis vorerst inklusive der Saison 2026/27 - mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Wer ist Johannes Hoff Thorup? Thorup begann mit nur 23 Jahren seine Trainerkarriere bei AB und war ab 2015 für Nordsjaelland tätig. Als erfolgreicher Nachwuchstrainer übernahm der frühere Amateurcoach den dänischen Verein und wurde Vizemeister. Das auf Ballbesitz, Dominanz, Offensive und Positionsspiel ausgelegte 4-3-3 brachte den Ruf aus England. Doch bei Norwich lief es ab 2024 nicht so gut, im April 2025 folgte beim Zweitligisten das Aus.

Nach den Hearings waren noch Thorup und der Schwede Henrik Rydström im Rennen. Während der zweifache Meistertrainer von Malmö einen international gefeierten, aber sehr anspruchsvollen taktischen Stil mit dem Relationismus entwickelt hat, sollte der strukturierte Ballbesitz von Thorup schneller zu vermitteln sein. Wenig Zeit für die Wende bei Rapid Nur drei Wochen nach dem Trainingsstart am 7. Jänner muss Rapid bereit sein, um die heftige Krise zu beenden: Am 31. Jänner geht es mit dem Cup-Viertelfinale in Ried los, eine Woche darauf wartet das Liga-Schlüsselspiel in Hütteldorf gegen das Überraschungsteam Hartberg.

Thorup war zuletzt schon mehrmals in Wien, ist es derzeit nicht, kommt aber bald wieder - die offizielle Präsentation folgt am 7. Jänner. Sportchef Markus Katzer meint: „Ich bin glücklich, dass wir mit Johannes Hoff Thorup eine Einigung erzielen konnten. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm." Trainerteam noch nicht fertig Noch nicht endgültig geklärt ist das Trainerteam: "Wir werden das gemeinsam in den nächsten Tagen für die Profimannschaft fixieren."

Johannes Hoff Thorup erklärt: „Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört".