Viel Ballbesitz und Elefanten: Ein Däne als neuer Rapid-Trainer?

Die Trainersuche beim SK Rapid geht in die finale Phase. Wie Sky am Sonntag zuerst berichtet hat, hat es ein Däne auf die Shortlist geschafft. Demnach ist Johannes Hoff Thorup einer der Favoriten für den Job. Der 36-Jährige war selbst kein Profifußballer, hat dafür aber bereits zwölf Trainerjahre vorzuweisen. Seinen ersten Job als Cheftrainer im Profifußball konnte Hoff Thorup gleich erfoglreich gestalten. Den FC Nordsjaelland führte er 2023 zur Vizemeisterschaft und in Folge auch in die Conference League, wo in der Gruppenphase trotz beachtlicher zehn Punkte hinter Fenerbahce Istanbul und Ludogorez Rasgrad Schluss war.

Die Erfolge sprachen sich herum, der junge Trainer landete auf der Insel. Bei Norwich City in der zweiten englischen Liga trat Hoff Thorup 2024 die Nachfolge des deutschen David Wagner an. Das Engagement hielt kein ganzes Jahr. Im April 2025 musste der Däne nach 47 Partien und einen Punkteschnitt von 1,19 gehen, nachdem der Klub nach drei Niederlagen in die untere Tabellenhälfte gerutscht war. Der Zeitpunkt der Trennung wirft Fragen auf: Wieso trennt sich ein Klub zwei Runden vor Saisonende von seinem Trainer, obwohl die ausstehenden zwei Partien keine Auswirkung mehr auf Auf- oder Abstieg haben? „Ich habe viel gelernt“ Fakt ist: In einem Interview sagte Hoff Thorup später, dass es ein Fehler war, nicht seinen eigenen Trainerstab nach Norwich mitzubringen. „Ich habe viel gelernt. Wenn ich wieder ins Ausland gehe, brauche ich mehr Mitarbeiter um mich herum, die ich kenne.“ Nach England brachte der junge Cheftrainer nur einen Assistenten mit, mit dem er zuvor noch nicht gemeinsam gearbeitet hatte. Dieser musste schließlich mit ihm gehen, die interimistische Nachfolge durfte jener Co-Trainer antreten, der dem Dänen zuvor vom Klub beiseite gestellt worden war. Genau so war es auch bei Rapid mit Peter Stöger und Stefan Kulovits. Demnach würde Hoff Thorup also mindestens zwei Assistenten mitbringen, sollte die Wahl auf ihn fallen.