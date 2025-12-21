WM 2026: Was Tickets und der Trip in die USA kosten

Wer hat Lust, dabei zu sein, wenn Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni 2026 in Santa Clara auf Jordanien (16. Juni), in Arlington bei Dallas auf Argentinien (22. Juni) und in Kansas City auf Algerien (27. Juni) trifft? Tickets für die Spiele in den USA gibt es noch. Wie man sie erhält – und wie man hinkommt. Wie kommt man aktuell noch an Tickets? In den beiden bisherigen Verkaufsphasen sind fast zwei Millionen Tickets für die 104 Spiele vergeben worden. Fans, die noch auf Lust auf einen WM-Trip haben, können sich in der dritten Verkaufsphase bis 13. Jänner auf FIFA.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Bewerber, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto erstellen. Wer noch unschlüssig ist, kann auch noch drüber schlafen. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Verlosung hat laut Angaben des Weltverbandes keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten.

Was kosten die Tickets? Viel. Die FIFA hatte damit geworben, dass es Tickets bereits für 60 US-Dollar (ca. 51,50 Euro) gebe. Der Haken: Diese grüne Preiskategorie ist verschwindend klein. Stattdessen dominieren gelbe (Kategorie 1) und rote Sitze (Kategorie 2) die Stadionpläne – diese sind deutlich teurer. Die FIFA setzt auf ein dynamisches Preismodell. Selbst in der Kategorie 3 sind damit für ein Gruppenspiel bis zu 300 Dollar zu berappen. In der Kategorie eins geht der Rahmen für Gruppenspiele von 345 bis 900 Dollar. In der K.o.-Phase wird es teurer. Achtelfinal-Tickets etwa gibt es in der Kategorie 2 nicht unter 765 Dollar. Wie erhalte ich Tickets für Österreichs Fansektor? Dem ÖFB stehen pro Spiel acht Prozent der jeweiligen Nettokapazität der Stadien zur Verfügung. Die Tickets vergibt der Fußball-Bund mehrheitlich an Mitglieder, etwa seine offiziellen Fanklubs, aber auch andere Zielgruppen wie Landesverbände und Bundesliga. Diese können die Tickets über einen Access-Code bis 13. Jänner beantragen. Vergünstigungen für Fan-Tickets gibt es nicht.

Was, wenn das ÖFB-Team die Gruppenphase übersteht und man plötzlich Tickets für ein K.o.-Spiel will? Dann wird es teuer. „Follow your team“-Tickets sind wie bei vergangenen Turnieren bis zum Finale im Voraus via Kreditkarte zu bezahlen. Dabei wird es sich um mehrere Tausend Euro handeln. Für alle Runden, die dann doch ohne Österreich stattfinden, erhält man das Geld zurück. Wie groß sind die Stadien der ÖFB-Spiele? Das Dallas Stadium, in dem es gegen Argentinien geht, ist mit einer Kapazität von 94.000 Besuchern das größte der WM. Der ÖFB erhält also 7.520 Tickets. In Santa Clara (Fassungsvermögen 71.000) und Kansas City (73.000) machen die acht Prozent für den Fußball-Bund immer noch 5.680 bzw. 5.840 Eintrittskarten aus. Kann ich mein Baby mitnehmen ins Stadion? Pro Person kann ein Baby, das am Matchtag höchstens zwei Jahre alt und 86 Zentimeter groß ist, kostenlos auf dem Schoß mitgenommen werden. Wie viele Tickets kann ich maximal kaufen? Pro FIFA-Account kann nur ein Access-Code eingelöst werden. Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und höchstens 40 Tickets für die gesamte Weltmeisterschaft erworben werden.