Rekordpreisgeld: So viel kann der ÖFB bei der WM verdienen

Jeder Teilnehmer an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird zumindest 10,5 Millionen US-Dollar (8,92 Mio. Euro) einstreifen. Dies gab der Weltverband FIFA nach einer Sitzung seines Rats am Mittwoch in Doha bekannt. Das Rekord-Preisgeld von gesamt 655 Mio. US-Dollar (556 Mio. Euro) wird demnach unter den 48 antretenden Teams ausgeschüttet. Der nächste Weltmeister darf sich über eine Prämie von 50 Mio. Dollar freuen, der Vizeweltmeister erhält 33 Millionen.

1,5 Millionen Dollar erhält jeder Verband wie bisher als finanzielle Unterstützung für die Kosten der Vorbereitung auf das Turnier in Nordamerika. Insgesamt neun Millionen gibt es, wenn nach den Gruppenspielen Endstation sein sollte. Im Fall des Aufstiegs ins Sechzehntelfinale legt die FIFA zwei Millionen Dollar drauf. Für ein Weiterkommen würde das ÖFB-Team also insgesamt 11 Millionen Dollar erhalten. Für den Achtelfinaleinzug gibt es dann insgesamt 15 Millionen.