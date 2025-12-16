Fußball-WM: FIFA startet neue, billigere Ticketkategorie für Fans

Nach massiver Kritik an den hohen Ticketpreisen für die Fußball-WM 2026 hat die FIFA am Dienstag eine neue, vergünstigte Ticketkategorie angekündigt. Diese richtet sich gezielt an Fans der teilnehmenden Nationalmannschaften und ist preislich auf 60 US-Dollar pro Spiel begrenzt. Selbst für das Finale soll diese Kategorie zugänglich sein.

Die billige Fankategorie ist demnach Teil jenes Ticketkontingents, das den nationalen Verbänden zur Verfügung gestellt wird. Jede Mannschaft erhält acht Prozent der Tickets für ihre jeweiligen Spiele. Zehn Prozent dieses Kontingents – somit 1,6 Prozent aller verfügbaren Karten – entfallen auf die neue Preiskategorie. Tickets für "treue Fans" Aufgrund der Größe der WM-Stadien in den USA, Mexiko und Kanada entspricht das etwas mehr als 1.000 Tickets pro Spiel, die gleichmäßig auf die Anhänger beider Teams aufgeteilt werden.