Fußball-WM: FIFA startet neue, billigere Ticketkategorie für Fans
Nach massiver Kritik an den hohen Ticketpreisen für die Fußball-WM 2026 hat die FIFA am Dienstag eine neue, vergünstigte Ticketkategorie angekündigt. Diese richtet sich gezielt an Fans der teilnehmenden Nationalmannschaften und ist preislich auf 60 US-Dollar pro Spiel begrenzt. Selbst für das Finale soll diese Kategorie zugänglich sein.
Die billige Fankategorie ist demnach Teil jenes Ticketkontingents, das den nationalen Verbänden zur Verfügung gestellt wird. Jede Mannschaft erhält acht Prozent der Tickets für ihre jeweiligen Spiele. Zehn Prozent dieses Kontingents – somit 1,6 Prozent aller verfügbaren Karten – entfallen auf die neue Preiskategorie.
Tickets für "treue Fans"
Aufgrund der Größe der WM-Stadien in den USA, Mexiko und Kanada entspricht das etwas mehr als 1.000 Tickets pro Spiel, die gleichmäßig auf die Anhänger beider Teams aufgeteilt werden.
Die restlichen Tickets aus dem Verbandskontingent sollen von den jeweiligen nationalen Fußballverbänden vergeben werden. Diese seien laut FIFA angehalten, die Karten gezielt an treue Fans mit enger Bindung zur Nationalmannschaft weiterzugeben.
Kritik am Ticketverkauf
Seit Beginn des Ticketverkaufs stehen die Preise für die WM 2026 in der Kritik. Zwar lag der offizielle Mindestpreis für Gruppenspiele bereits zuvor bei 60 US-Dollar, durch dynamische Preisgestaltung stiegen die Kosten jedoch rasch auf mehrere Hundert, teils Tausende Dollar. Diese in Nordamerika gängige Praxis soll der FIFA Rekordeinnahmen bescheren, nicht zuletzt wegen der Aufstockung der Teilnehmer.
Fanorganisationen wie Football Supporters Europe sprachen von „monumentalen Verrat“. Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Die FIFA verteidigt ihr Modell und verweist auf über 20 Millionen Ticketanfragen seit Verkaufsstart.
