Österreichs WM-Gegner Jordanien verlor Finalspiel

Jordaniens Fußball-Nationalteam verlor das Finale des Arab Cups in Lusail (Katar). Österreichs Gruppengegner bei der WM 2026 in Nordamerika musste sich am Donnerstag Marokko nach einer engen Partie mit 2:3 (2:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Die Jordanier sahen in der regulären Spielzeit bereits wie die Sieger aus und führten bis kurz vor Schluss 2:1. Doch dem marokkanischen WM-Vierten von 2022 gelang ein spätes Comeback.

Die Marokkaner waren im Endspiel früh durch Oussama Tannane in Führung gegangen (4.). Der jordanische Stürmer Ali Olwan drehte in Hälfte zwei mit einem Doppelpack (48., 68./Foulelfmeter) das Match. Doch das sollte nicht reichen: Abderrazak Hamdallah rettete mit seinem späten Ausgleich (88.) die Nordafrikaner in die Verlängerung und besorgte dort auch die Entscheidung (100.). Olwan durfte sich mit sechs Treffern, fünf davon vom Elfmeterpunkt, mit dem Titel des Torschützenkönigs trösten.

Die ÖFB-Auswahl trifft bei der Weltmeisterschaft in ihrem Auftaktspiel am 17. Juni (06.00 Uhr MESZ) in San Francisco auf Jordanien.