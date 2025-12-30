Roter-Stern-Boss kritisiert Lebensstil und Kilos von ÖFB-Star Arnautovic

Riesig waren die Erwartungen nach dem Millionendeal, hart fällt die erste Bilanz aus. Marko Arnautovic kam als einer der teuersten Spieler der Vereinsgeschichte nach Belgrad, um Roter Stern auf ein neues Niveau zu heben. Nach fünf Monaten und 17 Einsätzen muss sich der ÖFB-Rekordtorschütze Kritik von höchster Stelle stellen.

„Ja, ich habe mehr erwartet“, erklärt Zvezdan Terzic im Interview mit „Mozzart Sport“. Der Generaldirektor des wichtigsten Vereins in Serbien fügt eine Erklärung hinzu, die noch länger für Diskussionen sorgen wird. „Überschüssige Kilogramm“ Terzic: „Arnautovic hatte zahlreiche Verletzungen. Aber er sollte sich fragen, warum er sich ständig verletzt. Liegt es an den überschüssigen Kilogrammen oder vielleicht an der Ernährungsweise und dem Lebensstil?“ Tatsächlich musste der 36-Jährige mehrmals pausieren. Zuletzt mit einer Adduktorenverletzung. Beim Europa-League-Spiel in Graz gegen Sturm wollte der Roter-Stern-Star wieder stürmen, 45 Minuten sind es beim 1:0-Sieg bei Sturm geworden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU

Insgesamt fällt die Bilanz mit vier Toren und fünf Assists in 17 Partien für Roter Stern ordentlich aus, doch das Aus im Play-off zur Champions League gegen Pafos – mit Arnautovic als Joker – trübt die Bilanz. Für 2026 ist zu erwarten, dass der Routinier noch mehr für seine Fitness tut: Bei der WM in den USA will Arnautovic den krönenden Abschluss seiner ÖFB-Karriere schaffen.