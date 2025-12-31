Die Bundesliga-Trainer: Neubesetzungen auf dem Schleuderstuhl

Die halbe Liga hat in dieser Saison bereits den Trainer gewechselt. Am Dienstag absolvierte Fabio Ingolitsch seinen ersten Termin in Graz als neuer Sturm-Coach. Deswegen läuft in Altach die Suche nach dem Nachfolger des 33-Jährigen.

Bei Rapid übernimmt Johannes Thorup. Der 36-jährige Däne unterschrieb bis Sommer 2027, inklusive Option auf Vertragsverlängerung. Am 7. Jänner folgt zum Trainingsstart die offizielle Präsentation.

In Linz legt Michael Köllner mit dem Trainingsstart bei Blau-Weiß los. In Wolfsberg begann Ismail Atalan vor 49 Tagen. Vorvorgänger Didi Kühbauer liegt mit seinen drei Monaten beim LASK – unglaublich aber wahr – bereits im Mittelfeld der Trainer mit der längsten Amtszeit.

Auf rund ein Jahr ist die durchschnittliche Verweildauer in der Bundesliga gesunken – während bei vielen Vereinen die erwartete Verbesserung nach dem jeweiligen Trainerwechsel ausblieb.

Trainer auf dem Schleuderstuhl Die Übersicht des besonderen Dutzends zeigt, wie schnelllebig der Fußball geworden ist.

Altach: sucht neuen Chefcoach

Rapid: J. Thorup - 1 Tag

Sturm: F. Ingolitsch - 2 Tage

BW Linz: M. Köllner - 10 Tage

WAC: I. Atalan - 49 Tage

LASK: D. Kühbauer - 3 Monate

GAK: F. Feldhofer - 9 Monate

Salzburg: T. Letsch - 12 Monate

Hartberg: M. Schmid - 15 Monate

WSG: P. Semlic - 18 Monate

Austria: S. Helm - 18 Monate

Ried: M. Senft - 2 Jahre, 10 Monate

