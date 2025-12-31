Die Bundesliga-Trainer: Neubesetzungen auf dem Schleuderstuhl
Die halbe Liga hat in dieser Saison bereits den Trainer gewechselt. Am Dienstag absolvierte Fabio Ingolitsch seinen ersten Termin in Graz als neuer Sturm-Coach.
Deswegen läuft in Altach die Suche nach dem Nachfolger des 33-Jährigen.
Bei Rapid übernimmt Johannes Thorup.
Der 36-jährige Däne unterschrieb bis Sommer 2027, inklusive Option auf Vertragsverlängerung.
Am 7. Jänner folgt zum Trainingsstart die offizielle Präsentation.
In Linz legt Michael Köllner mit dem Trainingsstart bei Blau-Weiß los.
In Wolfsberg begann Ismail Atalan vor 49 Tagen. Vorvorgänger Didi Kühbauer liegt mit seinen drei Monaten beim LASK – unglaublich aber wahr – bereits im Mittelfeld der Trainer mit der längsten Amtszeit.
Auf rund ein Jahr ist die durchschnittliche Verweildauer in der Bundesliga gesunken – während bei vielen Vereinen die erwartete Verbesserung nach dem jeweiligen Trainerwechsel ausblieb.
Trainer auf dem Schleuderstuhl
Die Übersicht des besonderen Dutzends zeigt, wie schnelllebig der Fußball geworden ist.
Altach: sucht neuen Chefcoach
Rapid: J. Thorup - 1 Tag
Sturm: F. Ingolitsch - 2 Tage
BW Linz: M. Köllner - 10 Tage
WAC: I. Atalan - 49 Tage
LASK: D. Kühbauer - 3 Monate
GAK: F. Feldhofer - 9 Monate
Salzburg: T. Letsch - 12 Monate
Hartberg: M. Schmid - 15 Monate
WSG: P. Semlic - 18 Monate
Austria: S. Helm - 18 Monate
Ried: M. Senft - 2 Jahre, 10 Monate
Auch Senft musste zittern
Lediglich vier Trainer haben mehr als eine volle Saison im Amt erlebt: Manfred Schmid in Hartberg, Philipp Semlic bei der WSG, der bei der Austria oft kritisierte Stephan Helm, sowie Max Senft, der alle anderen weit abhängt und doch ganz knapp vor dem Abschied war: Der Wiener ist vor zweieinhalb Jahren mit den Riedern abgestiegen, musste im Frühjahr 2025 – als noch die Admira die Tabelle der 2. Liga anführte – um seinen Job bangen und hatte zuletzt große Lust auf Sturm.
Doch der Wechsel von Senft nach Graz zerschlug sich, der 36-Jährige führt die Bundesliga-Rangliste mit zwei Jahren und zehn Monaten im Amt überlegen an.
Kommentare