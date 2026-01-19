Austria Wien oder: Schachmatt in Violett

Das bei der Austria seit Jahren lieb gewonnene Tauziehen im Hintergrund, bei dem es nur um Eitelkeiten und Macht geht, aber nicht um den Fußball und schon gar nicht um den Verein, ist um eine Facette reicher.

Auf dem Schachbrett ist Jürgen Werner wieder der König, der die Fäden zieht und die Figuren hin und her schiebt. Mit der Installierung von Tomas Zorn als Sportvorstand behält er Einfluss im sportlichen Bereich und fügt so manchen Protagonisten eine herbe Niederlage zu. Nicht vergessen hat er den Schachzug von Finanzvorstand Harald Zagiczek, Manuel Ortlechner durch Michael Wagner als Sportdirektor zu ersetzen.