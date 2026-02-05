Ligastart: Salzburg empfängt Lieblingsgegner Austria

Als die Wiener Austria den letzten Sieg gegen Salzburg feierte, war Corona noch ein Bier. Am 27. Mai 2018 feierten die Veilchen einen 4:0-Erfolg, danach gab es 20 Salzburger Siege und vier Remis.

Am Freitag sind die Violetten zum Frühjahrsauftakt wieder in Salzburg zu Gast, die Favoritenrolle liegt ganz klar beim Winterkönig. Aber nicht nur wegen der Historie. Während es für die Austria das erste Pflichtspiel des Jahres ist, haben die Salzburger schon drei in den Beinen – zwei in der Europa League, eins im Cup. „Auch wenn wir gegen Aston Villa verloren haben – wir haben drei sehr gute Spiele gemacht und wollen jetzt mit einem Sieg in die Bundesliga starten“, erklärte Trainer Thomas Letsch.

Besser als im Herbst

Kapitän Mads Bidstrup kann den Auftakt kaum erwarten: „Wir wollen unbedingt zeigen, dass wir besser sind als vor der Winterpause.“ Welche Dinge sind es denn, die jetzt besser laufen? „Wir haben gesehen, dass das Pressing sehr gut funktioniert“, erzählt der Däne, der auch die Spielfreude hervorhob. Und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft scheint besser. „Die Atmosphäre im Team ist top“, bestätigt Bidstrup. Letsch fügte mit einem zufriedenen Grinsen hinzu: „Wir haben die Zeit genutzt und sind auf einem guten Weg.“