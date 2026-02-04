Bis 2028: Die Austria verlängert mit U17-WM-Held

Die Wiener Austria hat U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag, wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Der 17-Jährige war einer der herausragenden Spieler bei der WM-Endrunde in Katar. Für die Austria kam er im Dezember bei den Young Violets zu seinem ersten Einsatz in der 2. Liga. Zuletzt war Markovic im Trainingslager der Profis in der Türkei dabei.

"Es freut uns sehr, dass sich Vaso trotz konkreter Anfragen anderer Clubs für uns entschieden hat. Wir haben uns intensiv um einen Verbleib bemüht und ihm eine klare sportliche Perspektive am Weg in den Profifußball aufgezeigt", meinte Austrias neuer Sport-Vorstand Tomas Zorn.