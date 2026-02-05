Fix: Historische Rückkehr von Yusuf Demir zu Rapid zum Nulltarif

Bei Rapid hat es bereits einige Brüderpaare gegeben, die gemeinsam in Hütteldorf eingelaufen sind. Zuletzt die Hedls, legendär waren die Körners, dazwischen gab es noch die Brüder Pawlek und Kienast. Ebenso ist der eine oder andere Kicker gleich zwei Mal zu den Grün-Weißen zurückgekehrt. Aber die Kombination von Yusuf Demir im Jahr 2026 ist beim 1899 gegründeten Verein einzigartig: Der 22-jährige Wiener steht ab sofort mit seinem Bruder Furkan im Profikader, nach der bereits zweiten Rückkehr von Yusuf zu seinem Stammverein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniel Widner | SK Rapid Wien

Yusuf Demir, der mit der Nummer 22 spielen wird, sagt: „Ich habe bei meinem Transfer zu Galatasaray gesagt, dass ich immer Rapidler bleiben werde. Ich freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass trotz der schwierigen Situation viel in der Mannschaft steckt, freue mich auf das Trainerteam, die Mannschaft, die Fans und natürlich besonders auf meinen Bruder Furkan.“

Der Vertrag mit Sportchef Katzer über eineinhalb Jahre plus Option auf Verlängerung war bereits ausgehandelt. Nach der Vertragsauflösung mit Galatasaray war auch die letzten Hürde für den Wechsel aus Istanbul für den Ex-Teamspieler weg. Um einen Einsatz an 10 Millionen vorbei Yusuf Demir galt einst als Wunderkind bei Rapid und wechselte im Juli 2021 für ein halbes Jahr zu Barcelona. Die Kaufpflicht ab dem zehnten Einsatz um zehn Millionen Euro wurde nicht fällig, weil der Linksfuß nach dem neunten Einsatz für Barca nicht mehr eingesetzt wurde. Nach der ersten Rückkehr brauchte der Techniker etwas, um wieder in Schwung zu kommen. Im Spätsommer war Demir aber Stammspieler und traf Anfang September 2022 zum Sieg in Altach. Dementsprechend überraschend war direkt danach der dringende Wunsch, zu Galatasaray zu wechseln. Mit Nachdruck von Familie Demir vorgebracht. 6 Millionen plus mehrere Boni Sportchef Barisic konnte eine Sockelablöse von sechs Millionen Euro ausverhandeln, die durch Erfolge des Großklubs mehrmals anwuchs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

Zur Stammkraft wurde Demir bei Galatasaray aber nie. Auch eine Leihe in Basel verlief nicht nach Wunsch. Ein halbes Jahr vor dem Ende des Millionenvertrags einigten sich Demir und seine Berater mit Galatasaray auf eine Vertragsauflösung. Rückkehr um null Euro Der einstige Millionenverkauf kehrt zur Nullsumme zurück, auch beim Gehalt hat der vierfache Teamspieler gegenüber Rapid stark nachgelassen.

Allerdings ist fraglich, wie lange es diesmal dauert, bis Demir seine außergewöhnliche Technik ausspielen kann. Nach nur 125 Einsatzminuten seit Saisonbeginn fehlt sicher die nötige Match-Intensität noch für längere Zeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DIETMAR STIPLOVSEK Yusuf Demir als Torschütze beim bislang letzten Rapid-Spiel 2022