Rapid macht bei Transfers ernst: Weimann und Demir sind auf dem Weg

Die Rückkehr von Andreas Weimann zu Rapid nach 18 Jahren in England wird KURIER-Informationen zufolge konkret. Der 34-jährige Offensiv-Allrounder hat Rapid im Sommer 2007 als 16-Jähriger in Richtung England verlassen. Mehr als 500 Profispiele später gibt es nun ein Wiedersehen. Anderslautende Meldungen, wonach sein Klub Derby County dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben hätte, sind falsch.

Am Montag noch war der Transfer allerdings auf Messers Schneide gestanden. Derby County spielt in der zweiten englischen Liga um den Aufstieg. Und obwohl der Routinier kein Stammspieler ist, so kam er zuletzt doch stets als Joker zum Einsatz. Klar war: Beim dichten Programm von 46 Ligaspielen in der Championship würde der Klub den Österreicher nur abgeben, wenn an seiner Stelle noch ein anderer Offensivspieler verpflichtet werden würde. Und tatsächlich: Minuten vor Transferschluss am Montag verpflichtete Derby County den irischen Teamspieler Sam Smodics.