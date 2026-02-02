Im Sommer 2007 ist der damals 16-jährige Andreas Weimann von Rapid losgezogen, um sich den Traum vom Fußballprofi in England zu erfüllen. Und tatsächlich: Der Stürmer aus Wien hat sich auf der Insel nicht nur durchgesetzt: In über 100 Spielen in der Premier League und knapp 400 Partien in der Championship hat Weimann über viele Jahre immer wieder seinen Torriecher unter Beweis gestellt.

KURIER-Informationen zufolge soll es nun - spät aber doch - die Rückkehr nach Hütteldorf geben. Bis kommenden Sommer ist Weimann bei Derby County unter Vertrag, aber derzeit kein Stammspieler. Fakt ist, dass Rapid noch nach Verstärkungen in der Offensive sucht. Gespräche mit Weimann laufen, wie auf Nachfrage auch Rapid-Sportdirektor Markus Katzer bestätigt: "Andi Weimann ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns beschäftigen. Er hat immer wieder in England seine Qualitäten bewiesen. Über ihn braucht man eigentlich nicht viel zu sagen."

Der 34-Jährige Weimann könnte im System von Trainer Johannes Hoff Thorup gleich mehrere Positionen bekleiden. Im Laufe seiner Karriere spielte der schnelle Offensivspieler als Mittelstürmer, Flügel, im offensiven Mittelfeld sowie einige Male auch als "Achter" im zentralen Mittelfeld. Weimann gilt als zudem als Führungsspieler, der auch im Kreise der Nationalmannschaft geschätzt wird. In 26 Länderspielen hat Weimann zwei Tore erzielt. Auch bei der EM 2024 kam er zum Einsatz.